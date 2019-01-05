Silivri ve Çatalca kar altında (1)

Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul - İSTANBUL'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapılıyor.
(FOTOĞRAF)
Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul - İSTANBUL'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapılıyor. (FOTOĞRAF)
Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul - İSTANBUL'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapılıyor.
(FOTOĞRAF)