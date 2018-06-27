Silivri'de yollar su altında kaldı

İstanbul - SİLİVRİ'de sağanak yağış etkili oluyor.
Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar kısa sürede su altında kaldı. Sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti.
(FOTOĞRAF)
İstanbul - SİLİVRİ'de sağanak yağış etkili oluyor. Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar kısa sürede su altında kaldı. Sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti. (FOTOĞRAF)
İstanbul - SİLİVRİ'de sağanak yağış etkili oluyor.
Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar kısa sürede su altında kaldı. Sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti.
(FOTOĞRAF)