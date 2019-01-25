Silivri'de sokak köpeği tüfekle vuruldu

Eren ERMİŞ / İSTANBUL ()-SİLİVRİ'de alkollü olduğu öne sürülen bir kişi sokak köpeğini tüfekle vurdu. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden köpek tedavi altına alındı.

Çeltik Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında alkollü olduğu öne sürülen Zafer B., tüfekle sokak köpeğine ateş etti. Çevredeki vatandaşların Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği'ne ihbar etmesi üzerine Silivri Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri yaralı hayvana müdahale etti. Sokak köpeği rehabilitasyon merkezinde bakıma aldı. Nöbetçi veteriner hekim Mete Dörtyol'un incelemesinin ardından köpeğin çekilen röntgeninde, baş ve vücut kısmına isabet etmiş çok sayıda saçma tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Erman Paçalı, Silivri İlçe Jandarma Karakolu'na gelerek Zafer B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Paçalı, "Ağır yaralı olarak bakıma alındı. Tedavisi devam eden köpeğimizin vücudunda 100'den fazla saçma tespit edildi. Şahıs hakkında şikayetçi olduk" dedi. Olayla ilgili araştırma başlatıldığı öğrenildi.

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