İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de kuvvetli lodosla birlikte yağmur etkili oluyor.
Silivri'de öğlen saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahil kenarında yer alan kaldırımda yer yer göçükler oluşurken, kaldırım taşları söküldü. Sahil kenarında seyyar satıcılık yapanlar ile sahilde yürüyenler zor anlar yaşadı.
(FOTOĞRAF)
Silivri'de lodos etkili oluyor
İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de kuvvetli lodosla birlikte yağmur etkili oluyor. Silivri'de öğlen saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahil kenarında yer alan kaldırımda yer yer göçükler oluşurken,...
İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de kuvvetli lodosla birlikte yağmur etkili oluyor.
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