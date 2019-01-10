Silivri'de itfaiyeden karga kurtarma operasyonu 

Eren ERMİŞ/İSTANBUL, ()

Silivri'de, bir dairenin balkonunda sıkışan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Piri Paşa Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katındaki daire balkonunda sıkışan kargayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonun cam koruması ile duvar arasında başı sıkışan kargaya için itfaiye ekipleri merdivenle ulaştı. İtfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kargayı kurtardı. İtfaiyenin kurtarma operasyonu vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAFLI)