Silivri'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

İstanbul - MARMARA denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu. Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı. (FOTOĞRAF)