Silivri'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

İstanbul - MARMARA denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu. Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı. (FOTOĞRAF)

Silivri'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

İstanbul - MARMARA denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.
Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.

(FOTOĞRAF)

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