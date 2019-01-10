Silivri'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

İstanbul - MARMARA denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.
Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.
(FOTOĞRAF)
İstanbul - MARMARA denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu. Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı. (FOTOĞRAF)
İstanbul - MARMARA denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.
Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.
(FOTOĞRAF)