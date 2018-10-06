Silivri'de doğalgaz boru hattında patlama (1)

Savaş ATAK/İSTANBUL,()- SİLİVRİ'de Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahındaki doğal gaz boru hattında yol çalışması sırasında patlama meydana geldi. Alev alev yanan hattaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
Savaş ATAK/İSTANBUL,()- SİLİVRİ'de Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahındaki doğal gaz boru hattında yol çalışması sırasında patlama meydana geldi. Alev alev yanan hattaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
Savaş ATAK/İSTANBUL,()- SİLİVRİ'de Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahındaki doğal gaz boru hattında yol çalışması sırasında patlama meydana geldi. Alev alev yanan hattaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor