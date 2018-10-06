Silivri'de doğalgaz boru hattında patlama (1)

Savaş ATAK/İSTANBUL,()- SİLİVRİ'de Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahındaki doğal gaz boru hattında yol çalışması sırasında patlama meydana geldi.  Alev alev yanan hattaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor  

Silivri'de doğalgaz boru hattında patlama (1)

Savaş ATAK/İSTANBUL,()- SİLİVRİ'de Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahındaki doğal gaz boru hattında yol çalışması sırasında patlama meydana geldi.  Alev alev yanan hattaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

 

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