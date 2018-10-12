Silivri Belediye Başkanından 'su baskını' açıklaması

İSTANBUL, () -SİLİVRİ'de gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası sahildeki yollar sular altında kaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, " Suyun çekilmesiyle ekiplerimiz sahilde çevre temizlik çalışmalarına ivedi şekilde başlayacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hala devam eden Silivri Boğluca Deresi ıslahında kollektör hattı kırıldı. Kolektör hattının kırılmasıyla taşkınlar meydana geldiğini belirten Işıklar, "Yoğun yağış sonrası, alt yapı ve atık su arıtma tesisi yapımında imalat eksikliğinden kaynaklı kırılmada ilçe sahili sular altında kaldı" diye konuştu.

Suların çekilmesi için bölgede ekiplerin çalışmasının devam ettiğini söyleyen Işıklar, "İlçemizde meydana gelen yağışta, İSKİ atık su arıtmasına giden kolektör hattının kırılması sonucu taşkınlar meydana geldi. İBB ekiplerinin, bölgedeki suyun çekilmesine yönelik çalışmaları ekiplerimizin desteği ile koordineli şekilde devam ediyor. Kısa sürede tamamlanacağını umduğumuz çalışmaların ardından, suyun çekilmesiyle ekiplerimiz sahilde çevre temizlik çalışmalarına ivedi şekilde başlayacak" ifadelerini kullandı.

DERE MENFEZLERİ TEHLİKE YARATIYOR

Boğluca Deresi ıslahı kapsamında yapımı devam eden Tarihi Köprü’nün restorasyon çalışmalarında menfezlerin kapalı olması sonucu şiddetli yağış için büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar ve bölge esnafı, tek menfezi açık köprüde çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, bölgedeki görüntü kirliliği ve tehlikenin ortadan kaldırılmasını talep ediyor.

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