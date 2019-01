Silifke'de badem ağaçları çiçek açtı

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), () - MERSİN'in Silifke ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları çiçek açtı.

Tüm yurtta olumsuz kış şartları hüküm sürerken Silifke'de ise bahar günleri yaşanıyor. Gün içerisinde 18 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı nedeni ile Işıklı Mahallesi'ndeki badem ağaçları çiçek açtı. Erken çiçek açımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Işıklı Yörükleri ve Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ve badem üreticisi Zafer Can, "Işıklı çağla bademi ağacımız çiçeklenmeye başladı. Yöremize has bir çağla ağacı. Diğer bölgelere göre 1 ila 1.5 ay önceden meyve vermeye başlıyor. Burası 20 dönümlük bir alan ve ağacına göre 10-20 kilo ürün elde ediyoruz. Bu da yıla ve iklimine göre değişiyor. Bir çuval çağla bile veren ağacımız oluyor. Yaklaşık 30-40 bin TL gibi bir gelir sağlıyor üretici vatandaşımıza. Hiçbir katkı maddesi yok. İlaçlama, gübre, çapalama yok. Vahşi bir bitki. Hiçbir masrafı yok" dedi.

HER YIL IŞIKLI BADEM FESTİVALİ DÜZENLENİYOR

Her yıl 'Işıklı Badem Festivali' düzenlediklerini, organizasyonun yörenin tanıtımı ve üreticiye gelir sağlaması açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirten Can, "Üreticilerimiz ürettiklerini satıyor. 5 yıl öncesine kadar 2-3 bin civarında olan badem ağacımız varken, yaptığımız festival ile 300 bin civarında çağla badem ağacımız oldu" diye konuştu.



