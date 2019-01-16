Şile'nin tek katlı ev alev alev yandı

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,()-ŞİLE'de, tek katlı evde bacadan çıktığı belirlenen yangın çıktı.

Yangın, Ubeyli Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde öğlen saatlerinde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yakınındaki ağaçlık alana sıçramasını önledi.

Rahim Çakır'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evdeki yangının bacadan çıktığı belirlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

(FOTOĞRAF)

