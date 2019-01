Şikago'dan İstanbul'a uçakla 15 at getirildi

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Ocak () - Türk Hava Yolları'nın kargo iştiraki olan Turkish Cargo, ABD'nin Şikago kentinden 15 atı özel bir operasyonla güvenli bir şekilde uçakla İstanbul'a getirdi. Turkish Cargo, ayrıca 2 safkanı da yarış için İstanbul'dan Dubai’ye taşıdı.

Dünyanın 124 ülkesine hizmet veren hava kargo markası Turkish Cargo, 14 Ocak tarihinde iki özel operasyona daha imza attı. Turkish Cargo güvencesi ile gerçekleştirilen operasyonlarda; Amerika’da yaşayan ve Türkiye’deki at yetiştiriciliğine önemli katkılar sağlayacak toplam 15 tay ve at, özel olarak tasarlanmış özel at ahırı içinde Şikago’dan İstanbul'a getirildi. Atlar, kolay hareket imkânı sağlayan özel yükleme kapıları aracılığıyla Türkiye’deki yeni yuvalarına, sağlıklı bir şekilde ulaştırıldı.

Dubai'ye iki safkan taşındı

Turkish Cargo, “Good Curry” ve “Peri Lina” isimli iki safkanı ise 1996 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve dünyanın en önemli yarış festivallerinden biri olan Dubai World Cup’a katılmak üzere İstanbul’dan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentine taşındı.Hayvan taşımalarını en ideal koşullarda gerçekleştirmeyi amaçlayan uluslararası bir organizasyon olan Animal Transportation Association’a üye olan Turkish Cargo, canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için kabul, depolama ve sevk süreçlerinde, IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği’ni referans alıyor.

86 noktaya da direkt kargo uçuşu

Canlı hayvanlar, Turkish Cargo’nun uzaktan kontrol edilebilen ısı ve nem takip sistemiyle donatılmış barınakların yer aldığı canlı hayvan konaklama ve bakım odalarında bulunduruyorlar. Turkish Cargo, Türk Hava Yolları’nın 300’den fazla noktaya ulaşan geniş uçuş ağına ek olarak 86 noktaya direkt kargo uçuşu gerçekleştiriyor. (Fotoğraflı)