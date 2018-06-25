Siirt'teki 3 vekillikten 2'sini HDP, 1'ini AK Parti kazandı

SİİRT'te, resmi olmayan sonuçlara göre 3 milletvekilliğinden 2'sini HDP, 1'ini de AK Parti kazandı.

AK PARTİ

1- Osman Ören:



13 Nisan 1966'da Siirt'te doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Öğretmenliğe 1987'de Osmaniye Kadirli'de başladı. Sırasıyla Siirt Ticaret Meslek Lisesi, Gazi Lisesi, Siirt Lisesi ve Sancaklar İlköğretim Okulu ve Siirt Atatürk Anadolu Lisesinde idareci ve müdür olarak görev yaptı. Siirt Gençlik ve Spor İl Müdür Vekilliği ve Siirt Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşunda üye ve kurucu üye olarak aktif görev aldı. Geçmiş dönemde 1 dönem milletvekilliği yapan Ören, evli ve 3 çocuk babasıdır.

HDP

1- Meral Danış Beştaş;



1967 senesinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. 1990 senesinde Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık mesleğini yaptı. Baro yönetiminde görev üstlendi, Kadın hakları ve insan hakları alanlarında kendini geliştirdi. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık görevini yaptı. Aile içi şiddet konusunda Türkiye'nin mahkum edildiği ilk davanın (Opuz davası) başvurucu avukatı olarak kayıtlara geçti. Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkan Yardımcılığı görevini yaptı, hukuk komisyonunda görev üstlendi. HDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Başkan Yardımcılığı da yapan Meral Danış Beştaş 7 Haziran ve 1 Kasım Seçimlerinde milletvekili olarak seçildi. Evli olan Meral Danış Beştaş iki çocuk annesidir.

2- Sıddık Taş:



1970 tarihinde Siirt'in Kışlacık köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra üç yıl boyunca Siirt Amatör liglerinde futbolcu olarak yaşamını sürdürdü. 2010 yılında bir dönem Siirt Barış ve Demokrasi Partisinde İl Başkanlığı yaptı. Daha sonra Siirt İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SİYDER) yönetimine başkanlık yaptı. Milletvekili Adaylık sürecine kadar Siirt HDP Eş Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve Dört çocuk babasıdır.



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