Sigara bağımlılığı ile mücadeleye akademiden destek

İSTANBUL,() - Sağlık Bakanlığınca, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. Karar Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı. Kararı değerlendiren Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Tütünle mücadelede başarısı ispatlanmış yöntemlerle bu illetin gündemimize yeniden dönmemesi için mücadele etmeye yılmadan devam etmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artık sigarayı bırakma tedavisi alan hastaların herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlardan ücretsiz yararlanacağı duyurulmuştu. 2008 yılında çıkarılan Dumansız Hava Sahası yasasının mimarı olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl alınan bu kararı değerlendirdi.

Tütün bağımlılığının verdiği zararların nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar nedeniyle yaşanan ölümlerle mukayese bile edilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Tütün bağımlılığı tüm ülkeler için ciddi sonuçları olan küresel bir sorundur. Bu nedenle tütün ve her türlü tütün ürünü ile mücadeleye “kitle imha silahı” penceresinden bakmak ve mücadele etmek gerekmektedir" dedi.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen hafta Resmî Gazetede yayımlanan 554 Sayılı Kararname ile sigara, tütün ürünleri ve enfiyeden (kurutulmuş tütünden yapılan ve buruna çekilen keyif verici toz) alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 63’ten 67’ye yükseltildi. Tütün fiyatlarında yüzde 10’luk bir artışın tütün kullanımında yüksek gelirli ülkelerde yüzde 4, orta ve düşük gelirli ülkelerde ise yüzde 5’lik bir azalışa neden olduğu ve fiyata duyarlı düşük gelir grubundaki bireyler ve gençlerin tütün ürünlerine erişebilirliğini azalttığı bilinmektedir.

Tütün ürünleriyle yıllardır mücadele eden birisi olarak bu iki kararı ve kararlılığı tütün endüstrisinin soluğumuzu kesmeye, ümüğümüzü sıkmaya yönelik yürüttüğü faaliyetlere karşı” nefes aldıran”, “baş kaldıran” kutlu hamlelerin bir numunesi olarak görüyor ve alkışlıyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak beye, Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Tütünle mücadelede başarısı ispatlanmış yöntemlerle bu illetin gündemimize yeniden dönmemesi için mücadele etmeye yılmadan devam etmeliyiz."