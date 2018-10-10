‘Sıfır Gıda Atığı’ projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()–TÜRKİYE’de gıda atık ve kayıplarının önüne geçilmesini hedefleyen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ‘Sıfır Gıda Liderler Ağı’ ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıya, Netlog ana sponsorluğunda kamu, özel sektör ve akademisyen ile birçok temsilci katıldı. Toplantıda, gıda kayıp ve atığı sorununu tüm yönleri ile ele alma ve işbirliği fırsatları değerlendirildi. Gıda tedarik zincirindeki ihtiyacı olanların tespit edilmesine yönelik yaklaşımların da ortaya koyulduğu toplantıdai çoklu paydaşların yönetimine ve lojistik destek sağlanmasına yönelik ihtiyaç vurgulandı.

‘EN BÜYÜK SORUN TAŞIMADA KARŞIMIZA ÇIKIYOR’

Sıfır gıda atığında en büyük hedeflerinin hem maddi hem de aç insanların ihtiyacı olan gıdaları minimum seviye indirmek olduğunu söyleyen TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, 1 milyar insanın aç olduğu bir dünyada hiç kimsenin gıdaları çöpe atmaya hakkı olmadığını belirtti. Düzenlenen toplantıyla önemli bir adım atıldığını ifade eden Menlik, “Ayrıca sıfır gıda atığının en büyük sorunu tarladan tüketiciye baktığımızda taşıma da karşımıza çıkıyor. Ondan önce en önemli başlıkta çiftçinin teknoloji kullanımından kaynaklı oluyor. Atık yönetiminde ve kayıpların azaltılmasında biraz teknoloji yatırımlarının ve farkındalığının artması gerekiyor. Doğru taşıma yöntemleri, ısı kontrollü araçlar maalesef bedeli olan yatırım gerektiren konulardır. Bizde bu konuda bizimle birlikte iş yapan paydaşlarımızla ilerlemeye çalışıyoruz” dedi.

‘ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE ÇALIŞACAĞIZ’

Sıfır gıda atığının global ve küresel bir problem olduğunu vurgulayan Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Yaşanur Kayıkcı, bütün dünya ülkelerinin çözüm bulma konusunda çalışmalar yaptığı bir problem olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu problemi biz ‘Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı’ adlı etkinliğimizle biraz daha somut bir hale getirip, akademisyenleri, sanayiden katılımcıları ve uzmanları bir araya getirerek sorunların analiz edilebilmesi ile çözüm önerilerinin ortaya çıkartılabilmesiyle ilgili olarak bir platform oluşturmaya çalıştık. Bu platformun ana fikri İngiltere Kraliyet Akademisi’nin desteklemiş olduğu bir proje kapsamında ortaya çıktı. Bu çerçevede tedarik zincirindeki paydaşların problemlerini ele alıp sıfır gıda atığına ulaşabilmede hangi teknik yöntemler ve metotlar kullanılabilecek çözümler üretmeye çalışacağız.”

’10-15 MİLYAR LİRALIK GIDA ÇÖPE GİDİYOR’

Türkiye’de üretilen ve tüketilen gıdaların yaklaşık 3’te 1’inin çöpe atıldığını belirten Netlog Yurtiçi Nakliye ve Dağıtım Operasyonları Başkanı Uygar Uşar ise gıdaların yaklaşık yüzde 15-20’lik kısmının lojistik sürecinde heba olduğunu söyledi. 10-15 milyar liralık gıdanın çöpe gittiğini vurgulayan Uygar Uşar, şöyle konuştu:

“Gıda depolamada ve taşımada neden bozulur. Ya bunlar doğru koşullarda taşınmıyordur. Ya da doğru zamanda taşınmıyordur. Bunun dışında başka bir ihtimal söz konusu değildir. Gıda güvenliğinin sağlanması açısından gıdaları kendi olması gereken ortamlarda depoluyor ve taşıyoruz. Bunları Türkiye içerisinde kurduğumuz dağıtım ağı sayesinde hızlı bir şekilde yerine ulaştırılmasını sağlıyoruz. Böylelikle bozulabilir gıdaların tüketim noktasına hızlı bir şekilde ulaşmasını ve sorunsuz bir şekilde tüketime sunulmasını sağlamış oluyoruz. Sene başından bu yana farklı noktalara 1 milyon adet teslimat gerçekleştirmişiz. Isı kırılmasından dolayı hasar görmüş ürün miktarı toplam 1 milyon içerisinde yaklaşık 50 adettir.”

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