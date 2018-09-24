Sıfır araç aldı, 3 yıldır sorunları ile uğraşıyor

İZMİR'de traktör alım-satım işiyle uğraşan Mustafa Cerit'in (48) Aydın'daki bir otomobil şirketinin yetkili bayisinden 3 yıl önce satın aldığı sıfır kilometre hafif ticari araç, başına dert oldu. 3 yıldır tamir için servise gidip gelmek zorunda kaldığını belirten Cerit, "Ben yandım başkaları yanmasın, sıfır araç alırken bile çok dikkatli olsunlar" dedi.

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinden yıllardır traktör alım satım işiyle uğraşan iş adamı Mustafa Cerit, 2015 yılında Aydın'da yetkili bir bayiden sıfır hafif araç satın aldı. Cerit, kısa bir süre sonra aracın motorunun su eksilttiğini fark etti. Aracı satın aldığı bayiye giderek şikayetini anlatan Cerit, görevlilerin sorunu tespit edemediğini iddia etti. Defalarca aynı şikayetle servise giden Cerit, sonraki aylarda aracın tavan perdesinin bozulduğunu, turbo bölümünde de arızalar yaşandığını ifade etti. 3 yıl boyunca İzmir- Aydın arasında mekik dokuyan Cerit, sıfır araç aldığına pişman olduğunu söyledi. Cerit yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arabayı alana kadar yetkili bayi personeli çevremde pervane oldular. Aracı, öve öve bitiremediler. 'Yok İngiltere'den geldi', 'Yok ithal' ve ikna edip arabayı sattılar. Fakat aldığım günden bu yana 3 yıldır bu arabanın sorunu bitmek bilmedi. Aracı bana satarken 500 bin kilometre motor garantisi verdiler. Araç 50 bin kilometre bile dayanmadı. Su eksilten aracı servise götürdüğümde ilgilenen olmadı. Aracın neden su eksilttiğini bulamadılar. 'Turbosunda arıza var' dediler. Bir kablo değişmesi gerekiyormuş. Garanti kapsamındaki araç için benden 5000 lira istediler. Ben de İzmir'de özel bir tamirhanedeki bir ustaya yaptırmak zorunda kaldım. Aracın tavan perdesi arızalandı. 3 defa perdesini değiştirmek zorunda kaldım. Ankara'daki yetkili müşteri temsilciği ile irtibata geçtim onlar da ilgi göstermedi. 3 yıldır aracın bitmek bilmeyen sorunları için gidip, geldim ve oyalayıp sonunda garanti süresini de bitirdiler."

Başına gelenlerden ötürü çok mağdur olduğunu belirten Cerit, araç satın almak isteyenleri "Ben yandım başkaları yanmasın. Sıfır araç alırken bile çok dikkatli olsunlar" diyerek uyardı.



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