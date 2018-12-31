Sıcak su şelalesi soğuktan dondu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 800 metre derinlikten çıkan termal sıcak suyun aktığı yapay şelale dondu.

Sandıklı'da yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Geçen hafta yağan karla birlikte sıfırın altına inen sıcaklıklar nedeniyle kaplıcaların bulunduğu bölgedeki yapay şelale dondu. 'Şifa Şelalesi' olarak anılan ve 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp, 60- 62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su, kayaların üzerinden akarken dondu. Bir taraftan sıcak suyun etkisiyle buhar çıkan şelalede diğer yandan buz sarkıtlarının muhteşem görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Kaplıcaya gelen tatilciler donan şelaleyle birlikte selfie çekti.

İstanbul'dan tatil için gelen İlyas Ergün, donan şelalede selfie çekerken, "Şelalenin yeraltından çıkan sıcak suları hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düşmesiyle birlikte donmuş. Çok güzel bir görüntü oluşmuş. Biz de bunları değerlendirmek açısından selfie çektik. İleride bir anı kalsın" dedi.

Yalova'dan gelen Nurettin Yılmaz da "Şelalenin sarkıtları, buraya ayrı bir güzellik katmış. Gece baktığımda hava sıcaklığı eksi 12 derece diyordu. Sabah ise eksi 6 diyordu. Soğuk hava şelalede sarkıtlar meydana getirmiş. Güzel bir görüntü olmuş" diye konuştu.



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