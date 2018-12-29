SGK, 15 yıl sonra 'yanlış hesap' nedeniyle emekliye ödediği parayı geri istedi

ANTALYA'da Mehmet Çiçek'in (85) Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aldığı emekli maaşı, 5 aylık eksik prim yatırdığı gerekçesiyle 15 yıl sonra kesildi. SGK, toplam maaş ödemesi olan 62 bin TL'yi geri istedi ancak mahkeme, Çiçek'in 82 yaşından sonra çalışamayacağını belirterek, kurumun aylık kesmeye yönelik işleminin iptaline, ödenmeyen aylıkların faiziyle Çiçek'e verilmesine karar verdi Yargı süreci devam ettiği için 3,5 yıldır maaş alamayan Mehmet Çiçek, “Ben öldükten sonra maaşı herhalde mezara gönderecekler" dedi.Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Çiçek, 2000 yılına kadar 11 yıl SSK'ya, 7 yıl da Bağ-Kur'a emekli olabilmek için prim ödedi. Çiçek, 2000 yılının son ayında SSK tarafından emekli edildi. 2015 yılının Temmuz ayına kadar düzenli emekli maaşı alan Çiçek, maaşının kesilmesinden sonra SGK'ya başvurdu. SGK yetkilileri, Çiçek'e yanlış hesap yapıldığını, 5 ay daha prim ödemesi gerektiğini söyledi. Kurum, bugüne kadar ödeme yaptığı 62 bin 306 TL'yi de Çiçek'ten geri istedi.MAHKEME: EKONOMİK MAHVINA NEDEN OLURMehmet Çiçek, hatanın SGK'dan kaynaklandığı gerekçesiyle Antalya İş Mahkemesi'ne dava açtı. İş Mahkemesi, SGK lehinde karar verince, Çiçek'in avukatı Enes Yeşilkaya, davayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi ise Çiçek'i haklı buldu. Mahkeme kararında, SGK'nın yaklaşık 16 yıl ödeme yaptıktan sonra okuma yazma dahi bilmeyen, o dönem 82 yaşında olan Mehmet Çiçek'in çalışarak, emekli olma imkanını elinden aldığını belirtti. SGK'nın istediği 62 bin 306 TL'nin Mehmet Çiçek'in 'ekonomik mahvına' neden olabilecek bir rakam olduğunu kaydeden mahkeme, 5 aylık eksik prim ödemesinin de iyi niyet ilkesiyle bağdaşmayacağını biddirdi. Davayı kabul eden mahkeme, kurumun aylık kesmeye yönelik işleminin iptaline, ödenmeyen aylıkların faiziyle Çiçek'e verilmesine karar verdi. SGK da kararı Yargıtay'a götürdü.'MAAŞIMI ARTIK MEZARA GETİRİRLER'Mağdur Mehmet Çiçek, emekli olduğu söylendikten sonra kurumun kendisine 16 yıla yakın maaş verdiğini söyledi. Çiçek, “'Eksik gün var' dediler. Bir de benden para istiyorlar. Dava açtık, mahkemeyi kazandık. Beş ay eksik yazmışlar. 62 bin lira istiyorlar. Sağlıktan yararlanamıyorum. İlaca da para veriyorum. Nereden para bulacağım ? 3,5 senedir maaş alamıyorum. Mahkeme süreci 3,5 yıldır devam ediyor. Ben öldükten sonra maaşı herhalde mezara gönderecekler. Personel hatası diyorlar, benim suçum ne? Artık mezara getirip parayı bırakırlar" dedi.16 YIL SONRA 'PARDON' DENİLDİAvukat Enes Yeşilkaya da memur hatasından sorunun yaşandığını söyledi. SGK'nın ödediği tüm paraları faiziyle icraya vererek istediğini söyleyen Yeşilkaya, “İstinaf'ta haklı olduğumuz tespit edildi. Mehmet beyin geliri yok, mağdur durumda. 82 yaşındaki insan, kurum hatasından kaynaklı 5 aylık prim borcunu, bir yerde çalışarak nasıl ödeyebilir ki? Kusur kendisinde değil. Ödemelerini yapmış, prim borcunu sormuş, sonra kurumca emekli edilmiş. Sonra da pardon denilmiş" diye konuştu.

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