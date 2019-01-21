Seyir halindeki araçtan kendini atan kadın ölümden döndü

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,() - BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda seyir halindeki otomobilden bir kadın kendini yola attı. Yaralanan kadın, kendisini fark eden sürücüler sayesinde ölümden döndü

Olay saat 13.00 sıralarında Basın Ekspres yolu, Kuyumcukent mevkii, Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhan Çırak yönetimindeki araç bir süre arka kapısı açık seyir halindeydi. Aracın arka koltuğunda bulunan kadın bir anda kendini yola attı. Kadın kanlar içerisinde yerde sürüklendi. O sırada arkadan gelen sürücüler durumu fark edip frene bastı. Araçların durmasıyla kadın ölümden döndü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın ambulansa konularak Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet hastanesine kaldırıldı. Olay nedeniyle Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

"KIZ EVDEN ARACIMA BİNERKEN AĞLIYORDU"

Kadının içinde bulunduğu aracın şoförü İlhan Çırak, "Benim aracımda kapıyı açtı, atladı. Ağabeyini tanıyorum, onu tanımıyorum. Güngören'e gidiyordum. Onlar da 'Beni bırakır mısın?' dedi. Ben de 'Bırakayım' dedim. Atladığını gördüm ama o an yapacak bir şey kalmamıştı. Kız evden aracıma binerken ağlıyordu" ifadelerini kullandı.

"KIZ BİR ANDA KENDİNİ YOLA ATTI"

Kadını fark edip son anda frene basan sürücü Burç Erdoğdu ise, "Korna çaldım. Kapı açıktı. Korna çaldım kapıyı kapatsınlar diye. Kız bir anda kendini attı. Arabanın önüne düştü. Allah'tan yavaş gidiyordum. Frene bastım. Kanlar içinde yerde kaldı. Kendini attı yani. Seyir halinde kendini attı. Allah'tan çarpmadık" dedi.

(FOTOĞRAF)