Seyhan Nehri suları kent merkezine taştı

ADANA'da taşkın riskine karşı baraj kapaklarının açılması sonucu Seyhan Nehri kıyısındaki yürüme yolu ve bisiklet parkuru sular altında kaldı.

Kent genelindeki aşırı yağış nedeniyle geçen hafta Seyhan Barajı kapaklarının açılmasıyla saniyede 815 metreküp su, Seyhan Nehri'ne bırakıldı. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taşmasıyla, Karataş, Yumurtalık, Yüreğir, Ceyhan ve Seyhan ilçelerindeki 200 bin dönümü aşkın tarım arazisi sular altında kaldı. Tarım arazilerinde ekili buğday, marul, lahana, karalahana ve narenciye ürünleri kullanılamaz hale gelirken Toroslar'daki karların erimesiyle sular altında kalan alanlar da arttı.

Seyhan Nehri'nin kent merkezindeki Merkez Park yakınlarında kıyısında bulunan yürüme yolu ve bisiklet parkuru da baraj kapaklarının açılması sonucu sular altında kaldı. Spor yapan ve manzarayı izlemeye gelen çok sayıda kişinin güzergahını değiştirdiği görüldü. Aralıklarla devam eden sağanak yağışın sürmesi halinde baraj kapaklarından saniyede 900 metreküpe kadar su bırakılabileceği, bu durumun ise Çukurova'nın büyük bölümünü sular altında bırakabileceği belirtildi.



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