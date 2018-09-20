Şeyh Edebali, Kırşehir’de anıldı

AHİ şeyhi, Osman Gazi’nin kayınpederi ve hocası İslam düşünürü Şeyh Edebali, Cacabey Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı.​Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması süreci olarak adlandırılan 13'üncü yüzyılda, sosyal yaşantıdan kullandığı dile, vatan sevgisinden hoşgörüye kadar geniş bir yelpazede öncülük eden alperenlere ev sahipliği yapan Kırşehir’de 10'uncu Şeyh Edebali’yi Anma töreni düzenlendi. Kırşehir Valiliği, Ticaret Bakanlığı ve belediyenin öncülüğünde düzenlenen törene TOBB, TESK, TESKOM ve Halk Bankası da sponsor desteği verdi. Her yıl Mucur’un İnaç köyünde düzenlenen anma töreni, bu yıl 31'inci Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cacabey Meydanı’nda gerçekleştirildi. Program, Kırşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Şeyh Edebali Derneği Başkanı Mehmet Kayaoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Türk’ün erdem ve gurur anıtı olarak küçük bir obadan cihan imparatorluğuna uzanan Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun manevi ve idari mimarı, ilmi, fikri, idari hizmet ve katkılarıyla Şeyh Edebali, bunu mayalandıran da ahiler olmuştur. Edebali’nin künyesi İmadeddin Mustafa Bin İbrahim Bin İnaç Al Kırşehri’dir. Kadim Türk Devleti’nin derin güçleri Türkleri yeniden organize eden ahilik teşkilatlarıyla Edebali, Türk devlet ülküsüne Osmanlı İmparatorluğu ile hayat vermiştir. Ahilerin 800 yıl önce inşa ettiği bu medeniyet, bugünkü birçok çağdaş kurul ve kuruluşları içinde barındırıyordu. Sosyal güvenlik, standart, kalite, sigorta, meslek odaları, çalışma hayatının düzenlenmesi, tüketici hakları gibi Osmanlı İmparatorluğu 16'ncı yüzyıl sonunda ahiliğin etkisinin azalması ve bir lonca teşkilatına dönüşmeye başlamasıyla duraklama dönemine girmiştir. 13'üncü yüzyılda Kırşehir, Türk birlik sesinin yükseldiği yerdir. 13'üncü yüzyılda Kırşehir, Osmanlı'nın kuruluş kararının verildiği yerdir. 13'üncü yüzyılda Kırşehir, ahilik teşkilatlarıyla zamanın çok ötesine geçen bir medeniyetin inşasına başlandığı yerdir.”Türk kültürünün gelişmesini, yayılmasını ve Osmanlı Devleti’nin sağlam temeller üzerine oturmasını sağlayan ulu çınarlardan birisi olarak sıfatlandırılan Şeyh Edebali’yi anma programında, Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibi gösterisi ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI