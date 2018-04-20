Seydişehir'de yazarlar öğrencilerle buluştu

SEYDİŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında yazarlar Ahmet Bulut, Yazar Atilla Yaramış ve Kadir Sulak öğrencilerle söyleşide buluştu.Ahmet Bulut, ''Okuma yaparken hem zihninizi hem aklınızı besleyecek okumalar yapmaya dikkat edin. Size bilinçli Müslüman hüviyetini kazandırabilecek yazarlar tercih önceliğiniz olsun. Bunun yanında namazdan kaçmayın. Namaz cennetin anahtarı, müminin miracıdır Namaz, sevgili peygamberimizin hayatındaki olmazsa olmazıdır. Namaz Peygamberimizin hayatının merkezindeydi. Demek ki mümin olmanın elle tutulur, gözle görülür en somut ifadesi de namazmış.Ben hep konferanslarımda kardeşlerime şunu söylerim; bu ezanın kime okunduğunu, bu çağrının kime yapıldığını düşünün "diye konuştu.Yazar Atilla Yaramış ise, şunları söyledi:''İlçelerimizde, küçük yerlerde, büyük şehirlerdeki kadar ;insanların, öğrencilerin kitaba ulaşma imkanları bol olmuyor. Belediyeler tarafından öğrencilerimize sunulan imkanlar öğrencilerimize bu kitapları ulaştırıyor. Yazarlarla buluşmalarına vesile oluyor, birebir yazarları görme onlarla sohbet etme bu imkanları sağlıyor. Özellikle taşrada yapılan yapılanmalar bu tür hizmetlerde çok büyük bir eksiği gideriyor. Bu anlamda ben Seydişehir Kitap Günlerini organize eden Belediye Başkanımız Mehmet Tutal'a teşekkür ediyorum.Okuyan insanların hayatı çok doğru bir şekilde yorumladıkları , hayata olması gereken yerden baktıkları bilinen bir şey.Her yerde kitap okumanın gereği ,önemi anlatılır ama bunun uygulamaya geçmesi sıkıntılı bir süreci beraberinde getirmiştir.''Yazar Kadir Sulak, Seydişehir'in kültür oranının yüksek olduğunu belirterek, ''Seydişehir kitap günlerinde kitaplarımızı imzaladık. Seydişehir’in kültür oranının ne kadar yüksek olduğunu gördük. İnsanlar aynı anda birçok kitap alıyor. Bu kitapları okuyarak kültür seviyelerini artırıyorlar. Seydişehir’in kitap okuma oranının yüksek olduğunu gördüm. İnsanların bilinçlerinin, farkındalıklarının daha yüksek olduğunu gözlemledim. Etkinliği düzenleyen Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum”dedi.