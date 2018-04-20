Seydişehir'de Yazar Hayati İnanç, konferans verdi

SEYDİŞEHİR Belediyesi'nin 2.Kitap Günleri kapsamında araştırmacı Yazar Hayati İnanç, konferans verdi.Divan Edebiyatı’ndan seçkin şiirler okuyan ve kendi tanımıyla “Türkçeden Türkçeye tercüme yapan” Hayati İnanç dinleyenlerinden beğeni aldı. Şaban Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Hayati İnanç, divan şiirinin derinliklerini kendine has üslûbuyla anlatarak, genç nesillere divan şiirini sevdirmek adına önemli bir konuşma yaptı. İnanç kendine özgü anlatımı ve esprileriyle dinleyicilere divan edebiyatını, divan şirini, aruz ölçüsünü kimi zaman güldüren kimi zaman düşündüren ifadeleriyle anlattı. İnanç, Divan Edebiyatının güzelliğini katılımcılara aktarırken, kendi anılarını ve tecrübelerini de dinleyicilerle paylaştı.Yazar İnanç konferans sonrası 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan çadıra gelerek okurlarına “Can Veren Pervaneler” isimli kitaplarını imzaladı. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, konferans sonunda İnanç’a günün anısına hediye takdim etti.