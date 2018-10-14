Seydişehir Belediyesinden, okullarda atık pil toplama kampanyası

SEYDİŞEHİR Belediyesi tarafından ilçedeki tüm okullarda atık pil toplama kampanyası başladı.

Seydişehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından ortak yürütülen ‘Atık Pil Toplama Kampanası’nda hedef zehirli ve zararlı pil atıklarının vereceği zararı önlemek ve özellikle geri dönüşüm açısında farkındalık oluşturmak amacıyla atık pil toplama çalışması yeniden başlatıldı.

Öğrencilere çevre bilinci ve insan sağlığı konusunda duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal,''Çevrenin ve doğal kaynakların korunması ve toplumsal bilincin artırılması amacı ile ilçemizdeki tüm okullara kutular yerleştirerek atık pilleri topluyoruz. Kullandığımız pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi çevre açısından büyük tehlikeler meydana getirir. Metaller, toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışabilir. Bunun sonucunda toprak kullanılmaz hâle gelir ve metallerin sebep olduğu su kirliliği yaşanır. Pillerin içindeki maddeler kimi zaman ölümcül tehlikelere de yol açabilir. Temiz ve sağlıklı bir çevre için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yürüttüğümüz kampanyalar kapsamında hem çocuklarımıza çevre bilinci aşılıyor hem de çevremizin temiz ve sağlıklı olmasını sağlıyoruz. Bu bağlamda en çok pil toplayan okul ve öğrencilerimizi de ödüllendirerek projeye motive olmalarını sağlıyoruz. Bunun en güzel örneğini Yaylacık İlkokulumuzda yaşadık. Öğrencilerimiz 300 kilogram atık pil toplayarak birinci oldular. Bizde ödüllerini kendilerine teslim ettik. ” dedi.

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