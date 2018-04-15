Seydişehir Belediye Başkanı, yatırımları anlattı

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, biraraya geldiği sivil toplum kuruluşu üyelerine, belediye tarafından yapılan yatırımları anlattı.

Termal sosyal tesis çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tesinin 2018 yılı sonbahar aylarında hizmete gireceğini belirtti.

Havaların ısınmasıyla Seyyid Harun Veli Camii ve Çevresi Düzenlemesi Projesi’nde yıkım çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Tutal “Mega Projemiz olan Seyyid Harun Projesi’nin ilk etabının çevre düzenlemesi sonbaharda bitirilecek” dedi.

Başkan Tutal “ Seydişehir şu an itibariyle, şehir merkezinde 11 çalışmamız şantiye olarak devam etmekte. Kuğulu Vadisi projesini DSİ, KOP, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Seydişehir Belediyesi olarak beraber yürütüyoruz. İnşallah bu projemiz gerçekleştiği zaman hem tabi güzellik anlamıyla, hem de ekonomik döngü anlamıyla sadece Seydişehir değil, Konya’nın tamamına hizmet edecek olan bir çalışma olacak. Hem ilçemizde hem bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. DSİ iş makinaları göletlerde çalışmalarına devam ediyor. Kuğulu Vadisi projemiz büyük bir proje. Fakat projemizi tamamlayabilmek için Marangozlar Sanayimizin buradan taşınması gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Tutal “Arasta çarşısının cephe giydirme çalışmaları ile ilgili 17 Nisan’da ihalesi yapılacak. Yeni itfaiye binasının arsası belediyemiz tarafından verildi. İnşaat çalışmaları başladı, 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak. Eski Garaj Projesi ile ilgili inşaat çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Modern Makine Parkı binamız bin 100 metre kapalı alan ve 16 bölümden oluşuyor. Şaban Cengiz Kültür Merkezi yanında bulunan parkımızda yeni oyun alanları ve Macera Oyun Parkı oluşturarak modern bir çocuk bahçesi oluşturduk. Selçuklu Park ise ailelerimizin rahat edebileceği hoşça vakit geçirebilecekleri bir park olacak. Belediye binamızın arkasında bulunan şehitlikte şehitlerimize ve ailelerine yakışır park ve oturma alanı oluşturduk. Peyzaj ve çevre düzenlemesi tamamlanmak üzere en yakın zamanda açılışımızı yapacağız”dedi.

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