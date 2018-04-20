Seydişehir Belediye Başkanı, koltuğunu minik Eylül'e devretti

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu, Selçuklu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Badem'e teslim etti.Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında temsili olarak koltuğunu devredeceği Selçuklu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Badem ile Müdür Yardımcısı Salih Yaman ve Sınıf Öğretmeni Gülay Anıl'ı makamında kabul etti. Başkan Tutal, temsili olarak makamını devreceği Eylül Badem'i okulundan makam aracıyla aldırttı. Başkan Tutal ," Eğitim küçük yaşlarda ailede başlayıp okullarda devam ediyor. Kızımızın hedefi yüksek. Hedefi yüksek tutmak sadece başkanlıkta değil, hayatın her alanında gerekli. Çocuklara şefkat ve merhametle yaklaşılması ve onların görüşlerine değer verilmesi gerekli.Ben inanıyorum ki gençlerimizin Yeni çağdaş ülkemizin ışığı olacak. "dedi.Eylül Badem ise bir günlükte olsa böyle bir duyguyu kendisine yaşattığı için belediye başkanı Mehmet Tutal'a teşekkür etti. Eylül Badem daha sonra birim müdürlerini de arayarak okullarındaki bazı istek ve taleplerini yerine getirilmesi talimatı verdi.FOTOĞRAFLI