Seydişehir Belediye Başkanı, ilçeye yapılan yatırımları tanıttı

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve yönetim kurulu üyelerine, ilçeye yapılan yatırımları anlattı.Belediye Başkanı Mehmet Başkan Tutal, konuklarına Komek Binası, Şehitlik, Termal Sosyal Tesisler, Macera Parkı, Selçuklu Parkı ,Eski Garaj, ve Seyyid Harun Projesi , Makine Parkı,İtfaiye Merkez Binası, Atık Su Arıtma Tesisi, Kuğulu Vadisi Projesi yatırımlarını yerinde gezdirip, yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.Yıllardır hayal edilen bu projelerin gerçekleşmeye başladığını kaydeden Başkan Tutal “Bu çalışmalar hepimizin övünç kaynağı olacak çalışmalardır. Termal yatırım yapmak isteyen ciddi yatırımcılarla görüşüyoruz. Bu konuda somut gelişmeler oluyor” dedi.Termal yatırımlarının önünün açıldığını dile getiren Başkan Tutal, ''Çalışmaların daha hızlı ilerleyebilmesi için inşaat ihalesi yapıldı.2018 yılı sonbaharında sosyal tesislerimiz vatandaşlarımızın kullanımına hazır olacak. Vatandaşlarımız termal kaplıca noktasında Seydişehir’i tercih edecek. Şaban Cengiz Kültür Merkezi yanında bulunan parkımızda yeni oyun alanları ve Macera Oyun Parkı oluşturarak modern bir çocuk bahçesi oluşturduk. Selçuklu Park ise ailelerimizin rahat edebileceği hoşça vakit geçirebilecekleri bir park olacak” şeklinde konuştu.Seydişehir’in yıllardır sorunu olan Eski Garaj Projesinde inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Tutal, şunları söyledi:''Bu proje ile Eski Garaj Bölgesi hayat bulacak.Seyyid Harun Veli Camii ve Çevresi Düzenlemesi Projesi’nde yıkım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Mega Projemiz olan Seyyid Harun Projesi’nin ilk etabının çevre düzenlemesi sonbaharda bitirilecek. Arasta çarşısının cephe giydirme çalışmaları ile ilgili ihalemiz yapıldı. İhaleyi alan firmamız çalışmalarına başlayacak. Bu çalışma ile Arasta çarşımızın çehresi değişecek. Bakırcı Evimizde restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Restorasyon çalışmaları tamamlandığı zaman burada da misafirlerimizi ağırlayacağız. Modern Makine Parkı Binamız Bin 100 m kapalı alan ve 16 bölümden oluşuyor. Makine parkımızda Belediyemizin ihtiyacı olan kamelyalar, totemler, direkler v.b birçok malzememizi kendimiz imal ediyoruz. Yeni itfaiye binasının arsası belediyemiz tarafından verildi. İnşaat çalışmaları başladı, 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak. Bugün beraberce yerinde gördüğümüz bu yatırımlarımızda bir sıkıntı görülmüyor, sadece arıtma tesislerinde müteahhitten kaynaklanan gecikme yaşıyoruz. Bu tesisin de % 90’ı bitirildi, KOSKİ bu şekilde devraldı ve önemli bir aksilik olmazsa iki aya kadar da Arıtma tesisleri faaliyete geçecek”