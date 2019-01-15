Sevtap öğretmen, organlarıyla 3 hastaya can oldu

AYDIN'ın Söke ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen emekli öğretmen Sevtap Beşikoğlu Kökpınar'ın (54) karaciğeri ve böbrekleri, 3 hastaya hayat verdi.

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Sevtap Beşikoğlu Kökpınar, geçen cumartesi günü rahatsızlanınca, ambulansla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kökpınar, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kökpınar'ın dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Kökpınar'ın eşi Mustafa Kökpınar'ın onayıyla, organları bağışlandı. Gelen ekipler, uygun bulunan böbrekleri ve karaciğeri operasyonla aldı. Karaciğer Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bir hastaya, böbrekler ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iki hastaya nakledilmek üzere İzmir'e götürüldü.

Eşinin hayatı boyunca başkalarına iyilik yapan emekli bir öğretmen olduğunu söyleyen Mustafa Kökpınar, "Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Aniden şakaklarına ağrı girdiğini söyledi. Ardından istifra etti. Ambulansla anında hastaneye yetiştirdik. Fakat beyin kanamasının büyük olması nedeniyle kendisini kaybettik. O bizim her şeyimizdi, o bir öğretmendi, o bir ayrıcalıklı insandı" dedi.



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