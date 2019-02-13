Sevgiliye 'yenilebilir çiçek' hediyesi

ANTALYA'da yenilebilir çiçek üreten tarım firması, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin ilgi odağı oldu. Kısa sürede 10 bin paket satılan çiçeklerden en ilginci ise elektrik çiçeği oldu.Serik ilçesinde yenilebilir çiçek türleri, mini sebzeler, taze ve saksıda baharatlar, mikro filizler gibi ürünlerin üretimini yapan Erüst Tarım firması, özel ürettikleri çiçeklerle çiftlerin ilgi odağı oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisine sıra dışı sürpriz yapmak isteyen çok sayıda çift, firmanın ürettiği birbirinden renkli ve farklı tatlardaki çiçekleri tercih etti. Sevgilisine hem sürpriz yapmak, hem de şaşırtmak isteyen çiftler, 8 çeşit çiçek arasından istediklerini seçebildikleri gibi, özel karışım da yaptırabiliyor. Yemeklerde ve salatalar için süs amaçlı üretilen bu çiçeklere son yıllarda çiftlerin de yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.Latin çiçeği, fasülye çiçeği, menekşe çiçeği, beyaz ve mor viola, elektrik çiçeği, fesleğen çiçeği, deniz yıldızı çiçeği, Latin çiçeği yaprağı türleri arasında ilginçliğiyle ilgi odağı olan ise elektrik çiçeği oldu. Yenilmesi halinde dil ve damakta iğnelenme hissi oluşturan, ağız ve yutak bölgesini aromatik tadıyla temizleyen elektrik çiçeği, çiftlerin ilk tercihleri arasında yer aldı. Yaklaşık 5 dönümlük serada her biri özel ilgiyle yetiştirilen çiçekler açınca, çalışanlar tarafından koparılarak hava geçirmez kutulara doldurularak paketleniyor.10 BİN PAKET SATILDI2018 yılında 80 bin paket çiçek gönderdiklerini belirten firmanın pazarlama direktörü Burak Akbulut, 2019 yılı hedeflerinin 100 bin olduğunu söyledi. Mutfak sanatçıları için ürettikleri yenilebilir çiçekleri, hem midesini, hem de kalbini mutlu etmek isteyen çiftlerin tercih ettiğini belirten Akbulut, “14 Şubat öncesinde yoğun taleple karşılaştık. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. İnsanların çiçek yiyerek tere ve salatalık tadı alması hoşlarına gidiyor. Farklı tatlar sunuyoruz. Sevgililer günü için 10 bin paketin üzerinde sipariş teslim ettik. Bu ürünler hem göze, hem de mideye hitap ediyor. Rusya ve Arap ülkelerine de ihraç etmeye başladık" dedi.

FOTOĞRAFLI