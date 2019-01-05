Sevgilisinin öldürdüğü Azeri kadının cenazesi ülkesine gönderildi

BURDUR'da tartıştığı erkek arkadaşı Halil Acar (24) tarafından 55 yerinden bıçaklanarak öldürülen Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova'nı n(24) cenazesi, toprağa verilmek üzere ülkesine gönderildi.Burdur'un Karamanlı ilçesinde 2 Ocak gecesi yaşanan olay şöyle meydana geldi; Ganıra Cabbarova ve erkek arkadaşı Halil Acar, bir barda eğlendi. Çift, gece yarısı Gölhisar ilçesindeki evlerine dönmek için bir taksiyle yola çıktı. Takside tartışan çift, Tefenni- Çavdır Karayolu Beyköy yol ayrımında araçtan indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Aacar, Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı. Olayı gören taksi şoförü Ali T., 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, genç kadının olay yerinde öldüğü belirlendi. Cabbarova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Taksi şoförü Ali T.'nin yakalayarak jandarmaya teslim ettiği Halil Acar ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.CENAZE ÜLKESİNE GÖNDERİLDİAntalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Ganıra Cabbarova'nın cenazesi, dün gece yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere, uçakla memleketi Azerbaycan'ın Gence kentine gönderildi.

FOTOĞRAFLI