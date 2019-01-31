Sevgililer en çok Amsterdam'ı tercih etti

Seyahat severlerin ucuz uçak bileti bulmak için tercih ettiği Turna.com, yıllık Seyahat Raporu’nu paylaştı. Rapora göre, 2018’de yurt dışına uçan çiftlerin yüzde 16’sının Amsterdam’ı tercih ettiği açıklandı.

2018 Seyahat Raporu Türkiye’nin uçuş profiline ışık tuttu. Rapor, yıl boyunca tercih edilen en popüler destinasyonların yanı sıra; gençlerin, çiftlerin, yaşlıların ve çocuklu ailelerin tercih ettiği popüler yerleri sundu. En ucuz ve en pahalı aylar gibi bilgilerle 2019 yılında seyahat edecekler için de fikirler verdi.

UÇMAK İÇİN EN UCUZ AY ŞUBAT VE MART

2018 Seyahat Raporu’na göre en ucuz aylar yurt içi uçuşlar için mart ayında, yurt dışı uçuşlar içinse şubat ayında gerçekleşti. En pahallı ay ise hem yurt içi hem yurt dışı uçuşlar için, 2017 yılındaki gibi ağustos ayı oldu. En ucuz uçuş her şey dahil 31,99 TL’ye İstanbul-Antalya arasında gerçekleşirken, en pahalı yurtiçi uçuşu İstanbul-Antalya arasında 9.983 TL’ye (gidiş-dönüş) satın alındı. Yurt dışında en ucuz uçak bileti İstanbul’dan Atina’ya 320 TL’ye satıldı. En pahalı yurt dışı bileti ise Johannesburg-İstanbul arasında 19.426 TL’ye (gidiş - dönüş) satın alındı.

EN POPÜLER DESTİNASYONLAR BAKÜ, DÜSSELDORF, LEFKOŞA

En popüler destinasyonlarda yurtdışında 2017’ye göre farklılıklar gözlemlenirken, yurtiçi rotalarda değişiklikler sınırlı kaldı. 2018 yılının en popüler destinasyonunda Bakü yine birinci şehir oldu. Amsterdam yerine Düssseldorf’a bıraktı. Kiev yerine ise en çok tercih edilen üçüncü destinasyon Lefkoşa oldu. Amsterdam, Kiev, Franfurt, Londra, Berlin, Paris ve Münih ise diğer popüler destinasyonlar oldu. Yurtiçinde ise İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine ilk 4 sırayı aldı. Trabzon ise yerini Adana’ya bıraktı.

ÖĞRENCİLER 2018’DE EN ÇOK LONDRA’YI SEVDİ

Öğrenciler tarafından en çok tercih edilen destinasyonlar sırasıyla, İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Adana oldu. Yurtdışında ise geçen senenin en gözde Belgrad şehri, bu yıl ilk 5’te bile görülmedi. Öğrenciler 2018’de yavru vatan Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’dan sonra en çok Londra, ardından Düsseldorf, Budapeşte ve Varşova’yı tercih etti.

ÇİFTLERİN GÖZDESİ AMSTERDAM, BAKÜ VE BELGRAD

Çiftlerin yurt içi seyahatlerinde en fazla uçtukları destinasyonlar sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Adana oldu. Çiftler bu yıl yine geçen yıl gibi Avrupa şehirlerini daha fazla tercih ettiler. Çiftler için 2017 yılı gibi, 2018’in en gözde şehri de yine yüzde 16 ile Amsterdam oldu. Ardından sırasıyla Bakü, Belgrad, Paris, Bangkok, Londra ve Roma geldi.

Çocuklu ailelerde ise yurt içinde 2017’de olduğu gibi en çok İstanbul, Antalya ve İzmir tercih edildi. Çocuklu aileler yurtdışında ise en çok yine 2017’deki gibi Bakü ve Düsseldorf’u tercih etti. Bu yıl Paris’in yerini ise üçüncü sırada Frankfurt aldı.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN TERCİHİ ALMANYA

65 yaş üzerindeki yolcular yine geçen yıl olduğu gibi en çok İstanbul, Trabzon, İzmir ve Antalya’yı tercih etti. Yurtdışında ise en çok Almanya tercih edildi. Sırasıyla Düsseldorf, Stuttgart, Hannover, Hamburg, Frankurt ve Köln en gözde destinasyonlar oldu. Yurtiçi uçuşlarda yaş ortalaması erkeklerde 34, kadınlarda 35 olurken, yurtdışında ise erkeklerde 37, kadınlarda 35 yaş ortalaması gerçekleşti. 2018 Yılında yaş ortalamaları birer yaş arttı.

En çok tercih edilen havayolları sırasıyla Pegasus, Anadolujet, THY, Sunexpress ve Onur Air oldu. Yurtdışında ise geçen yıl olduğu gibi yine sırasıyla THY, Pegasus, Atlas Global, Sun Express ve Ukrayna Havayolları ilk 5 sırayı aldı.

Her yıl yayınladığı seyahat raporu ile Türkiye’nin uçak bileti alışkanlıklarına ışık tutan Turna.com raporu tamamen kendi verileri ile oluşturuyor. Yıldız Teknopark bünyesinde yer alan Turna, veriye dayalı ar-ge çalışmaları ile de dikkat çekiyor.