Seri katil mi, suç atılan bir anne mi?

Uzun yıllar boyunca en çok tanınan seri katiller arasında gösterilen Kathleen Folbigg, yapılan bir araştırma sonucu suçsuz kabul edilebilir. Dört çocuğunu da belirli aralıklarla öldürdüğü öne sürülen Kathleen Folbigg'in durumu ortaya çıkınca Avustralya kamuoyu şoke olmuştu. 1996 yılında Craig Folbigg ile evlenen ve bir madenci kasabası olan Newcastle banliyösüne taşınan Kathleen Folbigg'in üç çocuğu da belli aralıklarla yaşamını yitirmişti.

Çiftin 4 bebeğinin ölüm nedenleri!

Çiftin ilk çocukları olan Caleb, henüz 19 günlük bir bebekken 20 Şubat 1989'da hayatını kaybetmişti. Minik bebeğin ölümünün nedeninin ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) olduğu tespit edilmiş ve durumun ani beşik ölümünden ibaret olduğı belirtilmişti. 1991 yılında çiftin ikinci çocukları olan Patrick, 8 aylıkken yaşamını yitirmişti. Caleb'in ölüm belgesinde, görme engeli ve epilespsi hastası olan bebeğin boğularak öldüğü belirtilmişti. Folbigg çiftinin üçüncü çocukları olan Sarah ise henüz 10 aylık bir bebekken 30 Ağustos 1993'de yaşamını yitirmişti. Çiftin, 1999 yılında 18 aylıkken ölen son çocukları olan Laura'nın ölüm nedeninin ise belirlenemediği kaydedilmişti.

Günlükteki "Sarah biraz yardımla gitti" cümlesi dikkat çekiyor

Çocuklarının üzüntüsü nedeniyle depresyona giren baba Craig Folbigg, eşi Kathleen'in günlüğünü okuyunca şoke olmuştu. Ölen bebeklerin annesi Kathleen'in günlüğünde "Sarah biraz yardımla gitti" cümlesini gören baba Craig deliye döndü ve polise haber verdi. Cümlesinin yanlış anlaşıldığını belirten anne Kathleen Folbigg ise bu sözlerin "Hayata karşı öfke duyan acılı bir annenin" eseri olduğunu iddia etti. Sonuç olarak 35 yaşındaki Kathleen Folbigg, Caleb'i kazara ve diğer çocuklarını da kasten öldürdüğü gerekçesiyle 2003 yılında 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CALM mutasyonu araştırması olayı değiştirdi: Kathleen Folbigg suçsuz mu?

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden immünoloji uzmanı Carola Vinuesa ile Todor Arsov'un 2018'de başlattığı bir araştırma ise olayın seyrini değiştirdi. Kathleen Folbigg'in "CALM2" denilen geninde oldukça nadir bir mutasyona rastlayan Vinuesa ile Arsov araştırmalarını genişletti. CALM mutasyonu uzmanı Profesör Michael Toft Overgaard da dahil olmak üzere birçok araştırmacı bu çalışmaya katıldı ve makale 17 Kasım 2020'de EP Europace dergisinde yayımlandı. CALM geninde oluşan mutasyonların kalp krizi ve kalp ritminde bozuklukla abni bebek ölümlerine yol açabildiği belirtildi. Bu araştırma sonucunda yıllardır seri katil olarak tanıtılan Kathleen Folbigg'in suçsuz olabileceği ihtimalinin ortaya çıktığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:44