Şenol Güneş ve Quaresma mağdur, Caner Erkin şikayetçi...

Yüksel KOÇ / İstanbul - FENERBAHÇE ile Beşiktaş arasında geçen sezon oynanan olaylı derbiye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Şenol Güneş ve Quaresma mağdur, Caner Erkin şikayet olarak yer aldı. Toplam 46 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 3 şüpheli için Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 2.5 yıla kadar, 7 şüpheli için de Quaresma ve Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. İddianamede 35 şüpheli için de, "Yasak madde kullanma" suçundan 1 yıla kadar hapis istenirken, 1 şüpheli için de adli para cezası talep edildi. Tüm şüpheliler hakkında seyirden men tedbirinin uygulanması istendi.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'da 19 Nisan 2018 tarihinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcusu Bernardo Quaresma mağdur, bir diğer futbolcusu Caner Erkin de şikayetçi sıfatı ile yer aldı. İddianamede 46 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

ŞENOL GÜNEŞ'E MADDE ATANLARA 2.5 YIL, FUTBOLCULARA ATANLARA 1 YIL 4 AY 15 GÜN CEZA İSTENDİ

Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 3 şüpheli için "Silahla yaralama" ve "Spor alanlarına yasak madde sokma" suçlarından 1.5 yıldan 2.5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Quaresma'ya yönelik eyleminden dolayı da 5 şüpheli için, Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı da iki şüpheli için "Silahla yaralamaya teşebbüs" ve "Spor alanlarına yasak madde sokma" 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

TÜM ŞÜPHELİLER HAKKIDA SEYİRDEN MEN TEDBİRİNİN UYGULANMASI İSTENDİ

35 şüpheli için, "Yasak madde kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, bir şüpheli için adli para cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerin tümü için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından hazırlanarak İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 19 Nisan 2018 tarihinde Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın, çıkan olaylar nedeni ile tatil edildiği anlatıldı.

5 KİŞİ HEDEF GÖZETEREK QUARESMA'YA ÇAKMAK VE MADENİ PARA ATMIŞ

Şüphelilerden Abdülkadir D.'nin saat 21.11, Metehan A.'nın saat 21.47, Taner Ç.'nin saat 21.47, Cihat Ö.'nün de saat 20.53 civarında Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'yı hedef alarak çakmak ve madeni para fırlattıkları belirtilen iddianamede, Mirsat B.'nin de yine Quaresma'ya bir adet madeni para fırlattıkları, bu cisimlerin Quaresma'ya isabet etmediği belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ'E 3 CİSİM İSABET ETMİŞ

Şüphelilerden Cem A.'nın saat 21.11 civarında sahaya bir adet telefon fırlattığı kaydedilen iddianamede, "Şüpheli Mehmet S.Y.'nin saat 22.00, Sedat D.'nin yine saat 22.00 civarında hedef alarak Şenol Güneş'in kafasına çakmak attıkları, şüpheli Gökhan T.'nin yine saat 22.00 civarında soyunma odasına doğru giden Şenol Güneş'e su dolu bir şişe attığı, Şenol Güneş'in bu eyleme bağlı olarak tekrar yere düştüğü, eylemde kullanılan maddenin Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca silah niteliğine haiz olduğu" belirtildi.

Şüpheli İbrahim Y. ve Selçuk G.'nin, Caner Erkin'i hedef alarak sahaya birer adet medeni para attıkları kaydedilen iddianamede, her iki maddenin de futbolcuya isabet etmediği belirtildi.

Bunların dışında kalan 35 şüphelinin sahaya yasak madde attıkları belirtilen iddianamede, bu şüphelilerin 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, "Yasak madde kullanma" suçunu düzenleyen 13/4 maddesi gereğince 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. İddianamede bir şüphelinin de adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede tüm şüpheliler için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması talep edildi.

CANER ERKİN'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 72 KİŞİYE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Aralarında Caner Erkin ve haklarında iddianame düzenlenen şüphelilerin de bulunduğu 72 şüpheli hakkında, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Yaralama", "Hakaret içerikli tezahürat", "Spor alanlarında yasak madde kullanma" suçundan yürütülen soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Olayları gerçekleştirenlerin organize hareket ettikleri yönünde oluşan şüphe üzerine soruşturmanın genişletildiği bilgisine yer verilen takipsizlik kararında, "Ancak yapılan kapsamlı araştırmaya rağmen şüphelilerin örgüt faaliyeti kapsamında suç işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilemediğinden bu suç yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği" belirtildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin, takipsizlikle sonuçlanan soruşturmanın mağdur bölümünde yer aldı.

NE OLMUŞTU ?

Kadıköy'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan olaylar nedeni ile tatil edildi. Maçın tatil edilmesine neden olan olaylar nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, bazı taraftarlar gözaltına alınmış, 3 taraftar kısa bir süre tutuklu kalmıştı.

(FOTOĞRAF)

