Semt pazarları araç sürücülerine açıldı

METEOROLOJİNİN dolu uyarısı ardından vatandaşlar kendilerine göre önlem alarak araçlarının zarar görmemesi için çaba harcadı. Avcılar'a komşu ilçelerde yer yer dolu görüldüğü belirtilirken, şiddetli yağış uyarısı herkesi önlem almaya zorladı. Kimi battaniye, perde, yorgan, karton kutu, hatta binaların yalıtımında kullanılan köpüklerle araçlarını sarıp- sarmaladı. Belediye de bu uyarı üzerine Ambarlı, Gümüşpala başta olmak üzere tüm kapalı semt pazarlarını araç sahiplerine açarak burada park etmelerini sağladı.



(FOTOĞRAFLI)



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