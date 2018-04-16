Selçuklu, nesli ihya ediyor

KONYA,()-SELÇUKLU Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında desteklenen "Selçuklu'nun Gençleri Kur'an'la Buluşuyor" projesi kapsamında "En büyük haber" isimli tiyatro gösterisi Selçuklu Kongre Merkezi'nde sergilendi.

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu’nun yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Proje Destek Programı üçüncü yılında da ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesinin desteğiyle Konya Ahlak, Kültür ve Çevre Derneği, Kur'an'ın Anlamıyla Buluşma Platformu, tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de paydaş olduğu "Selçuklu'nun Gençleri Kur'an'la Buluşuyor" projesi kapsamında "En büyük haber" isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Selçuklu Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Hasan Ahat, Kur'an'ın Anlamıyla Buluşma Platformu Konya İl Temsilcisi Ali Gökmen, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program slayt gösterisi ve protokol konuşmaları ile devam etti.

Kur'an'ın Anlamıyla Buluşma Platformu Konya İl Temsilcisi Ali Gökmen, "Hayatı gerçek pencereden gören rehberlerin bazılarına göre hayat üç gün, bazılarına göre ise bir gün kadar kısadır. Ancak bu kadar kısa olan şu dünyada yaydan fırlamış bir ok gibi bir hedefe doğru savrulmaktayız. Bizim istek ve arzumuz dışında bize hızla yaklaşmakta olan hedefimizi doğru olarak tespit edebilmemiz ve edebi mutluluğa kavuşmamız ise varılacak hedef hakkında doğru haber ve bilgiye sahip olmamıza bağlıdır. Sınav sorusunu önceden alan bir öğrenci ise elbette sınavdan korkmayacaktır. İşte bugün önümüze büyük bir fırsat geçti. Sınav sorularını önceden ele geçirdiğini iddia eden bir ekip bize ebedi sınavın sorularını kopya olarak vermek için buraya kadar gelmişler. Bize düşen bugün en büyük haberi getiren bu ekibin bize ulaştıracağı soruları not ederek ebedi sınavda başarılı olmaktır" dedi.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar,"Bu anlamda eğitim kuruluşlarımız dışımızda bu sorumluluğu üstlenen kurum ve kuruluşlarımızın, bu sorumluluğu üstlenmesi takdire şayandır. Ahlak Kültür ve Çevre Derneğimiz de birkaç yıldır hazırladıkları birçok proje ile eğitime katkı sağlıyorlar. Eğitime sağladıkları bu katkı ve üstlendikleri sorumluluktan dolayı teşekkür ediyorum. Yine şehrin imarı da neslin ihyası birlikte yürütülmelidir. Selçuklu Belediyemiz sadece şehrin imarıyla değil neslin ihyası için de birçok projeye münferiden ya da müştereken imza atıyor. Bu desteklerden dolayı Selçuklu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Selçuklu Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay," Bugün sivil toplum kuruluşu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi birlikteliğinde bir organizasyon yapıyoruz. Aslında bu organizasyon proje destek programımızın bir parçası. Selçuklu Belediyesi olarak sadece bu yıl sevil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumları ve öğrenci topluluklarımızdan oluşan 66 projeye destek veriyoruz. Bunlardan en güzeli de "Selçuklu'nun Gençleri Kur'an'la Buluşuyor" programı. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah izleyeceğiniz tiyatro gösterisi de sizlerin Kur'an'la buluşmasına bir vesile olur" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik farkındalık oluşturmak ve gençlerin kötü alışkanlıklarını terk etmeleri amacıyla hazırlanan "En büyük haber" konulu tiyatro gösterisi sergilendi. Oyun protokol üyeleri ve öğrencilerden büyük beğeni aldı.