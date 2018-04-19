Selçuklu Belediyesinden vezne ihtiyacı duymadan hızlı ödeme noktası

SELÇUKLU Belediyesi, belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve vatandaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni teknolojik sistemleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen ödeme amaçlı KIOSK cihazları hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların her türlü ödeme işlemlerini vezneye ihtiyaç duymadan kredi kartları ile kendilerinin yapabilecekleri sistem belediyenin mevcut tahakkuk-tahsilat sistemiyle entegre halinde çalışıyor. Dokunmatik ekranlı ve çıktı verebilir özelliğe sahip kioks ödeme cihazlarından anlık (güncel) borç bilgileri görebilen vatandaşlar ödeme işleminin ardından mevcut hesap bilgilerine anında ulaşabiliyor. Yeni sistem ile vatandaşlar ödeme işleminden sonra istedikleri takdirde “bilgi amaçlı ödeme fişi alarak ve/veya e-posta adresine gönderimi seçerek” yaptığı işlem hakkında bilgi sahibi olabilirken çıktı üzerindeki “kare kod” ile de e-Belediye sitesinden “makbuz doğrulama işlemi” yapabiliyor. KIOSK’lar üzerinden sadece vergi borçları değil, kurum bünyesinde gerçekleşmiş herhangi bir tahakkuk ödemesini de yapılabiliyor. Daha önceden kuruma ait ödemeler, “e-Belediye internet sitesi, anlaşmalı bankalara ait şubeler/ATM cihazları/Internet bankacılığı siteleri ve belediyemiz veznelerinden” yapılmakta iken; bunlara ilaveten alternatif bir ödeme kanalı daha vatandaşların hizmetine girmiş oldu. İlk etapta Selçuklu Belediyesi ana hizmet binasında kullanıma sunulan cihazlar, ihtiyaç duyulması halinde ilçenin farklı noktalarına da hizmete sunulacak.

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