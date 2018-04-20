Selçuklu Belediyesi, Konya'yı geleceğe taşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak da misafirlere eşlik etti.Konya'da bulunmaktan ve Konya’ya gidince görmeden geçmeyin denilen Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Konya deyince akla ilk olarak Konya’nın tarihi, geçmişi ve medeniyetin bu şehirde bıraktığı izler geliyor. Konya bu anlamda çok kadim bir şehir ama bu kadim şehri geleceğe taşıyacak önemli projelere de ihtiyaç var. İşte bugün gördüğümüz için çok mutlu olduğumuz Tropikal Kelebek Bahçesi de bu projelerden biri olmuş. Çocukların doğayla iletişim kurmasına ve bizlerin de tabiatı daha iyi tanımamıza vesile olacak bu eser yapısının özelliklerinin yanı sıra Avrupa’nın en büyük uçuş alanına sahip sayılı yerlerinden biri olması ile de şehir adına önemli bir değer. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engellilerle ilgili birçok hukuki düzenlemelerin hayata geçirildiğini ve önemli projelere imza atıldığını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Geldiğimiz noktada özellikle zihinsel engel grubu, down sendromu ve otizmli çocuklarımızın çok özel eğitim ihtiyaçları var. Bir yerel yönetim anlayışıyla Türkiye'de olmayan bir modelin Konya'da hayata geçirilmesi ve bir ilçe belediyemizin bu kadar büyük bir yatırım yapmış olması şehir adına ortaya konulan vizyonu göstermesi açısından son derece önemli. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde 0-3 yaş arası otistik çocuklarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezi açmak için de başladığımız çalışmaları tamamlamak üzeriyiz. İyi bir model deyince Konya'ya ve Selçuklu'ya geldik. Bize düşen özel olan bu çocuklara doğru mekanda, doğru modelle ve bu işin ihtisas sahibi hocalarla özel eğitim vermek. Bunların hepsini bir araya getirdiği için değerli Başkanımızı ve emeği geçenleri kutluyorum. İnanıyorum ki bu merkez Türkiye'de bu alanda çalışma yapacak herkese örnek olacaktır. Biz de arkadaşlarımızla buradaki çalışma modelini inceleyerek kendi modelimizi oluşturacağız" dedi.

Tropikal Kelebek Bahçesi izlenimlerini de paylaşan Başkan Fatma Şahin;“ Türkiye’de özel Tropikal Kelebek Bahçesi projesini yerinde inceledik ve Başkanımızla da konuştuk. İnşallah Gaziantep'e de bunun bir değişiğini yapacağız ve hayvanat bahçemizdeki safari park ve zooloji müzesi çeşitliliğini kelebek müzesi ile zenginleştireceğiz. Şunu görüyorum ki başkanın vizyonu ve ekibin bu konudaki gücü Konya'yı çok farklı bir noktaya götürmüş. Selçuklu’yu tebrik ediyorum” dedi.