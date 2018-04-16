Selçuklu Belediye Başkanı, 'Mahalle futbol turnuvasını geleneksel hale getirmemiz lazım'

SELÇUKLU Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlenen mahalle futbol turnavası finalinde. ''Turnuvayı geleneksel hale getirmek lazım herhalde. Bu turnuva birinci geleneksel olsun inşallah seneye ikinci geleneksel olur.''dedi.Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Sızma Mahalle Futbol Turnuvası’nda şampiyon Selçuklu Kartalları oldu. 8 takımın mücadele ettiği ve bir ay süren turnuvanın finalinde Öz Yollar takımını mağlup etmeyi başaran Selçuklu Kartalları, şampiyonluk kupasını Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın elinden aldı Final maçının ardından gerçekleşen ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Ziya Yalçınkaya, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkan Yardımcıları Adnan Bahçeci ve Abdullah Arif Altıntepe, ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Çakar, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Turhan ve Sızma Mahalle Muhtarı Seyit Salan katıldı.Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, turnuvada emeği geçen tüm takımları tebrik ederek, ''Turnuvayı geleneksel hale getirmek lazım herhalde. Bu turnuva birinci geleneksel olsun inşallah seneye ikinci geleneksel olur. Bu turnuvalarda kazanan birlik ve beraberliktir kardeşliktir bir araya gelmektir. Onun için mücadele eden tüm sporcularımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Kazanan Selçuklu Kartalları takımını tebrik ediyorum” dedi.Ak Parti Selçuklu İlçe Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci ise turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederken, “Bizim Selçuklu teşkilatı olarak istediğimiz şey bu. Sadece seçimden seçime değil de her zaman birlikte olmak. Biz Uğur İbrahim Altay başkanın arkasında koşmaya yetişemiyoruz Allah razı olsun çok güzel projeleri var. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.