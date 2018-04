Selçuklu Belediye Başkanı, ''Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz.''

SELÇUKLU Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, ''Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz.''dedi.

Çocuklarımızın sevgi ve hoşgörü dolu ortamda yetiştirilmesi gerektiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ''Yeteneklerinin geliştirilmesi, beklentilerinin karşılanması, umutlarının canlı tutulabilmesinin yanı sıra geleceğine yön verecek güçte bireyler olarak toplumsal yaşamda yer alabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi ve eğitilmesi için eğitime büyük önem veriyor ve destek olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Dünyada yaşanan savaş, açlık ve salgın hastalıklardan en çok çocukların zarar gördüğünü belirten Başkan Altay, “Mazlum devletlere kucak açan bir milletin evlatları olarak ülke, dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın dünya çocuklarının yanında olmaya, dertlerini kendi derdimiz bilip çare olmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünya çocuklarla güzel, eğer çocuklarımız gülerse tüm dünya güler. Minik yüreklerin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Selçuklu Belediyesi'nin faaliyetlerinde çocukların her zaman öncelikli olduğunu ifade eden Altay, '' Selçuklu’da eğitim alanında Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) ile 6. yılımızda çocuklarımıza değerlerimizi anlatıyor ve her yıl farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgi birikimleriyle donanımlı nesiller olmalarının yanı sıra değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri ve geleceğe hazırlamaları en büyük hedefimiz. Yine Selçuklu’da her yıl binlerce çocuğumuzuspor ile tanıştırıyoruz. Spora başlama yaşını 3’e indirdiğimiz Selçuklu’da yaz spor okulları ve yıl boyu spor okullarıyla binlerce çocuğumuza hizmet veriyoruz" dedi.

Selçuklu'nun en önemli ve değerli yatırımlarını çocuklar için yaptıklarını ifade eden Başkan Altay, "Mahallelere kazandırılan nitelikli parkların yanı sıra Kelebekler Vadisi Parkı’nda açtığımız Macera Kulesi de çocuklarımızın en çok eğlendiği ve hoş vakit geçirdiği mekanlar arasında yer alıyor. Yine Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı olan çocuklarımızın trafik eğitimini küçük yaşlarda kazanmalarını sağlamak ve trafikte kurallara uyan bilinçli nesiller yetişmesi amacıyla yapımına başladığımız Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı tamamladık. Çocuklarımızın trafik eğitimini eğlenerek öğrenecekleri parkımızı inşallah en kısa sürede çocuklarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

