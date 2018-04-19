Selçuklu Belediye Başkanı, basketbol takımıyla buluştu

SELÇUKLU Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi basketbol takımıyla Sille Baraj Parkı’nda bir araya geldi. Başkan Altay, Basketbol takımına olan inancını dile getirirken, Konya’ya bir şampiyonluk kazandırabileceklerini söyledi.Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu sezon Türkiye Basketbol liginde mücadele eden Selçuklu Belediyesi basketbol takımıyla Sille Baraj Parkı’nda bir araya geldi. Bu sezon ligde başarılı bir performans sergileyerek play-off’lara kalma başarısı gösteren mavi-beyazlılar, ligde oynanacak son iki maçın ardından Süper Lig için play-off mücadelesi verecek. Play-off maçlarında Selçuklu Belediyesi Basketbol takımına güvendiğini belirten Başkan Altay, “Artık son düzlüğe geldik. Biraz daha gayret etmek gerekiyor herhalde. Bu sezon ligde yenemediğimiz hiç bir takım yok. İç sahada Bursaspor, Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji gibi takımları yendik. Başlangıçta şampiyonluk hedefiyle yola çıkılmadı ama bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum. Kalan son iki maçımızda biraz daha gayret edersek play-off’a iyi bir sırayla girebileceğiz bu da bize fikstür avantajı sağlayacak.''dedi.Takımın Konya'ya bir şampiyonluk kazandırmasını isteyen Atlat, ''Bunları hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz benim söylemem sadece hatırlatma olur. Bu takım şampiyonluğa uluşabilir ben buna inanıyorum. Konya’ya bir şampiyonluk kazandırabilirsiniz. Hepimiz için büyük bir başarı olur bu. İnanırsak yapabiliriz. Buraya kadar getirdik. Bundan sonra biraz hırs yaparsak biraz inanırsak hep birlikte bir şampiyonluk yaşayabiliriz”diye konuştu.