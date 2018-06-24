Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan İnce çıktı

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın oyunu kullandığı Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki sandıktan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, birinci çıktı.Edirne'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde geçen yıl 4 Kasım'dan beri tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 9902 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 164 seçmenin bulunduğu sandıkta 162 tutuklu sandık başına gitti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğu Perinçek'e hiç oyun çıkmadığı sandıkta, en çok oy Muharrem İnce'ye çıktı. İYİ Parti adayı Meral Akşener'e 37 oy çıkarken, HDP adayı Demirtaş, 35 oy ile üçüncü sırada yer aldı. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarına çıkan oylar şöyle:Muharrem İnce: 87Meral Akşener: 37Recep Tayyip Erdoğan: -Selahattin Demirtaş: 35Temel Karamollaoğlu: 3Doğu Perinçek: -