Sel mağduru Kınıklı çiftçiler, destek bekliyor

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), ()- İZMİR'in Kınık ilçesinde, 10 Aralık'ta başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle Bakırçay Nehri ve Karadere Çayı'nda yaşanan taşkında tarım arazileri sular altında kalan çiftçiler, zararlarının büyük olduğunu ve yardım beklediklerini belirtti.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kınık ilçesinde son üç günde metrekareye 125 kilo yağmur düştü. Sağanak, Bakırçay Nehri ve Karadere Çayı'nda taşkınlara neden olurken, Dere ve çayın üzerindeki köprüler, etrafındaki yollar ve binlerce dekar ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hayvan damları ve besi çiftliklerinde su baskınları yaşandı. Yaşanan doğal afet nedeniyle mağdur olduklarını belirten Kınıklı çiftçiler, kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi. Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'nde besicilik yapan Adil Karakaya, "Dün sabah ağılıma geldiğimde hayvanların bulunduğu alanı su basmıştı. Hayvanların yemlerini, samanı ve mısır silajlarını sel suları götürmüştü. Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ektiğim tarlamdaki 10 dönüm yonca da sular altında kaldı. Şu an elimde hayvanlarıma yedirecek hiçbir şeyim yok. Devletimiz biran önce benim gibi mağdur çiftçilere destek olmasını istiyorum" dedi.

'BİR AN ÖNCE ZARAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILMALI'

Poyracık Mahallesi'nde yaşayan Çiftçi Sinan Akay ise "3 gündür yağan sağanağın nehir ve çayları taşırması bizleri perişan etti. 10 dönüm buğday ekili arazim sular altında kaldı. Kınık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bir an önce zarar tespit çalışması yapmasını ve selden kaynaklı zararlarımızın karşılanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun da "Kınık Ovası'ndaki yaklaşık 100 bin dekar arazinin yaklaşık 60 bin dekarlık kısmı aşırı yağmurun neden olduğu taşkın nedeniyle sel suları altında kaldı. 60 bin dekarın 10 bin dekarı buğday, arpa, yonca, fiğ ve kışlık sebze ekili alanlardan oluşmaktaydı. Bununla birlikte Bakırçay Nehri kenarında bulunan arazilerinde hayvan üreticiliği yapan üreticilerimizin hayvanlarını bakmak için ektikleri yem bitkileri ve yemleri sular altında kaldı. Mağduriyetimiz çok büyük. Yetkililerin bir an önce bölgemizi afet bölgesi ilen edip, çiftçilerimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin mağduriyetlerini gidermesini bekliyoruz" dedi.

