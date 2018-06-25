Sel köprüleri yıktı, ekili arazilere zarar verdi

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı İriağaç Mahallesi'nde sel nedeniyle köprüler çöktü, ekili alanlar zarar gördü.

Oltu'ya 23 kilometre uzaklıktaki 43 hane 110 nüfuslu bağlı İriağaç Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında sağanak nedeniyle dere taştı. Oluşan sel, İriağaç'taki iki köprünün kilit taşları yerinden söktü, heyelanlı bölgelerden evlerin ve ekili arazilerin önüne binlerce ton hafriyat taşıdı. Oltu- Artvin karayolundaki köprü de deniyle göçtü. Köprünün yıkılması yol trafiğe kapanınca Artvin'e gitmek isteyenlere İriağaç Mahallesi'nden yol verildi.

Karayoları 12'nci Bölge Yapım Onarım Şantiye Şefi Selami Dölekli, ekiplerin dün geceden beri çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Dölekli, "Anayoldaki köprümüz gelen sel nedeni ile çökmüş durumda. Trafiği rahatlatmak ve vatandaşı yolda bırakmamak için İriağaç içerisinde bulunan istinat köprüsünü güçlendirerek, tarfik akışını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İriağaç Mahallesi sakinlerinden Abdurahman Akyüz ise daha önce böyle bir afet yaşamadığını belirterek, "Bizleri akşam Allah korudu. Mahallemizin tamamını sel götürecekti" dedi.



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