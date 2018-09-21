Şeker hamurundan Ömer Halisdemir'i resmettiği pasta yaptı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nca Ahilik Haftası dolayısıyla yöresel lezzetlerin sunulduğu 'Ustalar yarışıyor' adıyla yemek, pasta ve tatlı yarışması düzenlendi. Suriye tatlılarının da yapıldığı yarışmada, 15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Ömer Halisdemir'in resmedildiği şeker hamurundan yaş pasta dikkat çekti.

Kayseri'de, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde 'Ustalar yarışıyor' adıyla yemek, pasta ve tatlı yarışması yapıldı. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nca düzenlenen yarışmaya Oda Başkanı Altan Aydemir, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya katıldı. Türkiye'nin farklı yörelerine ait lezzetlerin sunulduğu yarışmada Suriye tatlıları da yapılırken, 45 kişi yemek, pasta ve tatlı yaptı.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Aydemir, yarışmayla ilgili "Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yöresel lezzetleri tattırmak ve işletmeler arasında rekabeti artırmak amacıyla yemek, tatlı ve pasta olmak üzere iki kategoride yarışma düzenledik" diye konuştu.

Yarışmada 8 jüri üyesi, hazırlananları tadarak, değerlendirdi. Yemek kategorisinde tarhana çorbası ve kıymalı su böreği ile Emine Atılmış 1'inci olurken, tatlı ve pasta kategorisinde ise Yılmaz Güneş 1'inci oldu. Ülkesindeki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp, geldiği Türkiye'de Kayseri'ye yerleşen ve işletme açan Suriyeli Muhammed Ebubekir ise fıstıklı ve fındıklı Halep tatlısı ile 2'nci oldu.

Yarışmada yapılan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden şehit astsubay Ömer Halisdemir'in resmedildiği şeker hamurundan yaş pasta ise dikkat çekti.

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