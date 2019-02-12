Şehit Yakup Avşar’ın cenazesi Nevşehir'e getirildi

İSTANBUL Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Niğdeli Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi, askeri uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gülşehir Kaymakamvekili Yiğit Yaşar Demirer ve STK temsilcilerinin yanı sıra Niğde’den gelen şehit yakınları katıldı. Uçaktan askerlerin omzunda indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansa konuldu. Bir hafta önce umreden döndüğü öğrenilen şehit Yakup Avşar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde'ye götürüldü.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×