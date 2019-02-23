Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han (29), memleketi Tokat'tın Zile ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Emine (47) ve Osman Han (54) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçen çarşamba ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han'ın cenazesi Başkent'ten askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Şehidin annesi Emine, babası Osman, eşi Aysun ve kızı Aysima Han (5) da aynı uçakla Tokat'a geldi. Şehit Mehmet Han'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri uçaktan alınarak ambulansa götürülürken, yakınları gözyaşlarını tutamadı. Aysun Han, ambulansa konulan eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

'YAVRUMUZ DAHA SANA DOYMADI'

Şehit Han'ın naaşı daha sonra Zile'nin Yunus Emre Mahallesi Menekşe Sokak'taki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Helallik alınırken acılı eş Aysun Han, ''Yavrumuz sana daha doymadı'' dedi. Şehidin kızı Aysima ise bir akrabasının kucağında babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna dokundu.

Helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi törenin yapılacağı Zile Kaymakamlığı önüne getirildi. Eşinin tabutunun yanına gelen Aysun Han, ''Bizi bırakıp nereye gittin. Ben seni çok seviyordum'' derken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaymakamlık önünde şehit için kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdinç İnen, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, şehidin ailesi ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han, ilçe şehitliğinde toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×