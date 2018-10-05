Şehit Uzman Çavuş İnce, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgür Can İnce (26), memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin cenazesi, cuma namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgenaral Yaşar Güler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, kuvvet komutanları, bazı bakanlar ve askeri personelle çok sayıda vatandaş katıldı.

BABASI VE KARDEŞİ KAMUFLAJ GİYDİ

Törene askeri kamuflaj ile katılan şehidin babası Ömer ve kardeşi Ayhan İnce, taziyeleri kabul etti. Yorgunluk nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken Sündüz İnce, cenazeye tekerlekli sandalye ile katıldı. Yakınları, Şehit İnce'nin tabutunun başında gözyaşı döktü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazı sonrası top arabasına konularak caminin dışına taşındı.

Şehidin babası Ömer ve kardeşi Ayhan İnce, cenaze aracının geçişi sırasında asker selamı verdi. Şehidin annesi Sündüz İnce ise gözyaşlarına boğuldu.

Şehit İnce'nin cenazesi, Etimesgut Elvankent Şehitliği'ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.



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