Şehit Uzman Çavuş, Bursa'da gözyaşlarıyla uğurlandı

SURİYE'nin teröristlerden temizlenen Afrin bölgesinde arama tarama faaliyetlerini yürütürken, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun (31) cenazesi, Bursa'da toprağa verildi. Cenaze törenine anne Sevim Çobanoğlu şehit oğlunun kamuflaj montunu giyerek katılırken, baba Cüneyt Çobanoğlu ise oğlunun tabutuna en önde omuz verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında dün Dermeşkanlı Köyü'nde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında, teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Bursalı Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit oldu. Taner Çobanoğlu'nun şehit olduğu haberi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde oturan annesi Sevim ve babası Cüneyt Çobanoğlu'a görevliler tarafından verildi.

CENAZE ÖNCE KAYSERİ'YE GÖTÜRÜLDÜ

Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun cenazesi, eşinin isteği üzerine memleketi Bursa'dan önce, bu sabah Hatay'dan askeri uçakla, Kayseri'deki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda görev yapan 6 aylık evli, şehit Çobanoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere törenle Bursa'ya getirildi.

'ASLAN OĞLUM'

Acılı aile ve yakınları, Şehit Taner Çobanoğlu'nun cenazesini karşıladı. Şehidin cenazesi buradan babaevine getirildi. Cenazeyi, oğlunun giydiği kamuflaj montunu giyerek karşılayan ve gözyaşlarını tutamayan Sevim Çobanoğlu şehidin fotoğrafını öperken, "Sütüm sana helal olsun aslan oğlum" dedi. Buradaki törende gözyaşlarını tutamayan şehidin babası Cüneyt ve eşi Yasemin Çobanoğlu da güçlükle ayakta durabildi.

ÇAVUŞOĞLU DA KATILDI

Şehidin cenazesi babaevinde helallik alınmasının ardından ikindi namazı öncesi Mihraplı Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine şehit oğlunun kamuflaj montunu çıkarmayan annesi Sevim, babası Cüneyt, kardeşleri ile eşi Yasemin Çobanoğlu ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, çok sayıda bürokrat ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde şehidin annesi Sevim Çobanoğlu ile eşi Yasemin Çobanoğlu tabuta son kez sarılırken, taziyeleri baba Cüneyt Çobanoğlu ile çocukları kabul etti.

OĞLUNUN CENAZESİNİ TAŞIDI

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından baba Cüneyt Çobanoğlu ön tarafa geçerek, şehit oğlunun tabutunu top arabasına kadar taşıdı. Tekbir eşliğinde top arabasına konulan cenaze daha sonra Hamitler Mezarlığı’na getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Hamitler Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.



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