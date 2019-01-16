Şehit Savcı Kiraz anısına gösteri maçı yapıldı

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL adliyesinde görev başındayken 4 yıl önce uğradığı terör saldırısında şehit olan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen futbol turnuvası kapsamında, eski yıldızlar futbolcular ile cumhuriyet başsavcı vekilleri arasında gösteri maçı yapıldı.

Futbol turnuvası öncesinde Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal tesislerinde anma programı düzenlendi. Programa Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul İl Jandarma komutanı Nuh Köroğlu, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, cumhuriyet başsavcıları ve futbol camiasından birçok ünlü isim katıldı.

"GERÇEKTEN UNUTULMUYOR"

Programda konuşan baba Hakkı Kiraz, “Olay gününden 1 gün sonra şehit babasına rastladım. Adama 'bu da geçer dedim' O da bana '20 yıldır sanki dün olmuş gibi ben unutmadım sen nasıl unutacaksın?' dedi. Gerçekten unutulmuyor. Bize desteğiniz ve bizleri unutmamanızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da, “Şehidimiz Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 4'üncü yılı münasebetiyle bu etkinliği düzenledik. Bu acı günde bizlerle beraber olan, bizleri yalnız bırakmayan Türk futbolunun televizyonlardan hayranlıkla izlediğimiz futbolcu kardeşlerimize, ağabeylerimize şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Fidan, konuşmasının ardından baba Kiraz'a plaket takdim etti. Hakan Ünsal da İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan'a plaket verdi. İrfan Fidan, Hakan Ünsal ve Ayhan Ayan, baba Hakkı Kiraz'a imzalı forma hediye etti.

Halı sahada konuşan Ayhan Akman ise, “Şehidimiz Mehmet Selim Kiraz'ı anmak için buradayız. Mekanı cennet olur. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Güzel bir organizasyon bütün arkadaşlarım adına burada bulunduğumuz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geleneksel Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına 4.'sü düzenlenen turnuvada, cumhuriyet başsavcı vekilleri ile Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği üyesi eski yıldız futbolculardan oluşan takımlar karşı karşıya geldi. Gösteri maçının başlama vuruşunu Hakkı kiraz yaptı.

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