Şehit savcı Kiraz anısına fidan dikildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi ve Kocasinan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Erkilet Dere Mahallesinde düzenlenen fidan dikim törenine, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Baro Başkanı Cavit Dursun, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, hakim, savcı ve denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 50 yükümlü katıldı. Etkinlikte 400 fidan toprakla buluşturuldu. Programda konuşan Vali Yardımcısı Nail Anlar, "Amaç cezalandırmak değil, insanları topluma kazandırmak. Bu amaçla güzel bir program için burada bir araya geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Bugün denetimli serbestlik tedbirleri uygulanan yükümlülerin kamu hizmeti adı altında ağaç dikimi ile görevlendirilmesi konusunda faaliyet yürüttük. Kamu hizmetini yürüten yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması açısından bu tür etkinlikle önemli. Bu açıdan programın düzenlenmesinde emeği geçen Kocasinan Belediyesinde teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, "Daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl 100 bin fidan diktik. Bu yıl ki hedefimiz de 120 bin. Bu açıdan Kocasinan'ın yeşillendirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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