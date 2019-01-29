 Şehit polisin adı, Polis Merkezine verildi

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde yeni yapılan polis merkezine Şehit Polis memuru Sebahattin Ergin adı verildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede tek olan polis merkezi sayısını Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak üzerinde ikiye çıkarttı. Polis merkezinin yapımı tamamlanırken 19 Mayıs 2008 yılında Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesinde yolda giden kamyonun arka lastiğinin yerinden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye Şahinkaya’ya çarpacağını görüp bunu engelleyen ve ağır yaralandıktan sonra şehit olan Sebahattin Ergin’in adı verildi. Şehit Sebahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği'nin Mart ayında hizmete eğireceği belirtildi.